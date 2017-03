Städteregion.

Die Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen, dass die Lohnlücke in Deutschland gemessen am Durchschnittsbruttostundenlohn im Jahr 2015 immer noch 21 Prozent betrug. Das bedeutet, dass Frauen umgerechnet 77 Tage (21 Prozent von 365 Tagen), also bis zum 18. März, umsonst arbeiten, während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.