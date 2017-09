In Köln geboren, in der Euregio zu Hause

Frank Schniske, 43, ist in Köln geboren und in Frechen aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er in Aachen Wirtschafts- und Politikwissenschaften auf Lehramt.

In seiner ersten Zeit an der Berufsschule Herzogenrath (ab 2002 bis heute) pendelte er zwischen Kerpen und der Arbeit, inzwischen wohnt er in Würselen.

Schniske ist geschieden und hat einen fünfjährigen Sohn.

Seit 2008 ist er Mitglied der FDP. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbandes Herzogenrath, Beisitzer im Kreisvorstand Aachen-Land und Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Senioren und demografischer Wandel in der Städteregion.