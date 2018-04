Herzogenrath - Fotos zur Wallfahrt: Diashow bei der Kevelaer-Bruderschaft Kohlscheid

Herzogenrath. Mit einem Gemeindegottesdienst in St. Katharina für die lebenden und verstorbenen Mitglieder der Kohlscheider Kevelaer Bruderschaft wurde der diesjährige Bruderschaftstag eröffnet.

Zur Marienandacht am Nachmittag waren ebenfalls zahlreiche Mitglieder und Freunde der Bruderschaft anwesend. Die Andacht feierte und gestaltete Pfarrer Rainer Thoma. Anschließend begann im Pfarrgemeinderaum des Katharinahauses die Jahreshauptversammlung. Den Geschäftsbericht trug Günter Edel vor. Der Vorstand der Kohlscheider Kevelaer Bruderschaft setzt sich nun wie folgt zusammen: Präfekt: Herbert Contzen, Schriftführer Günter Edl, Kassiererin Margit Büter, stellvertretender Kassierer Mario Goldbach. Beisitzer Margret Schumacher, Gerd Schnitzler, Katharina Büter, Katharina Mertens, Thorsten Kaever und Bernd Hollands.

Manche schöne Erinnerung

Zahlreiche Bilder, in einer kleinen Diashow zusammen getragen, von der Wallfahrt des vergangenen Jahres fanden guten Anklang und riefen manch schöne Erinnerung hervor. Folgende Termine sind von der Kohlscheider Kevelaer Bruderschaft in diesem Jahr vorzumerken: Fußwallfahrt diesmal in der Woche vom 12. bis 18. August. Die Buswallfahrt wird für Mittwoch, 15. August, angeboten. Die Anmeldung ist möglich am Sonntag, 8. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Katharinahaus, Markt 5.