Forstwirtschaftsplan: Wildrosen und Weißdorne für die Plitscharder Straße Von: Katrin Fuhrmann

Letzte Aktualisierung: 19. Oktober 2017, 18:29 Uhr

Herzogenrath. Der Umwelt- und Planungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Forstwirtschaftsplan für 2018 beschlossen. Wie das Gemeindeforstamt Aachen, das die Beförsterung und forsttechnische Betriebsleitung in Herzogenrath vornimmt, mitteilt, stehen im kommenden Jahr mehrere Arbeiten an.