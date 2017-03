Herzogenrath.

Von so ein paar Tropfen lassen sich die Mitglieder des Seniorenbeirates nicht beeindrucken. Schließlich sind sie top fit. Und damit das so bleibt, haben sie sich für die Erweiterung der Fitnessgeräte am Herzogenrather Weiher eingesetzt. „Mehrgenerationen-Fitness-Parcours“ heißt die Stelle jetzt, an der man sich zuvor höchstens als „da bei den Geräten“ verabredet hat.