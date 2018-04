Nordkreis - Firmung in Kohlscheider Kirchen mit Weihbischof Borsch gefeiert

Nordkreis. In der Kohlscheider Pfarre Christus unser Friede wurde 48 jungen Menschen das Sakrament der Firmung gespendet.

Dazu war an zwei Abenden Weihbischof Karl Borsch nach Kohlscheid gekommen. In der Kämpchener Gemeinde St. Maria Heimsuchung und in der Hauptgemeinde St. Katharina (Bild) hatten sich jeweils zahlreiche Gäste und Angehörige der Firmlinge eingefunden, um der Feier beizuwohnen.

Beide Gottesdienste wurden vom Sunshine-Chor musikalisch mit gestaltet. Die Firmlinge waren die letzten zwei Monate in Klein- und Großgruppen von sieben Katecheten um den Pastoralassistenten Franz Josef Wolff und Pfarrer Rainer Thoma bei wöchentlichen Treffen auf dem Weg zur Firmung begleitet worden.