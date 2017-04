Würselen.

Unter dem Titel „Meine Seele dürstet nach dir“ (Psalm 63,2) gestaltete der ursprünglich unter den Fittichen der Dreifaltigkeitskirche Aachen gegründete und heute als freie Chorgemeinschaft mit 20 Mitgliedern singende Figuralchor im Rahmen von „Pius am Mittwoch“ ein hochanspruchsvolles Konzert in der Pfarrkirche an der Ahornstraße.