Kohlscheid.

Der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenrath wurde am Donnerstag gegen 12.15 Uhr ein Dachstuhlbrand in einem Haus an der Josef-Lambertz-Straße in Kohlscheid gemeldet. Die Wehr stellte beim Eintreffen einen Zimmerbrand in einer Dachgeschosswohnung fest.