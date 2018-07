Nordkreis - Feuerwehr löscht Flächenbrand

Nordkreis.

Ein angemeldetes Nutzfeuer war der Auslöser: Einen Flächenbrand musste die Feuerwehr hinter einer Baumschule an der Straße „Wildnis“ löschen. Weil der Wind sich gedreht hatte, geriet nach Funkenflug ein Stoppelfeld in Brand, rund 1000 Quadratmeter standen in Flammen.