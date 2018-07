Herzogenrath - Feuer im Wald an der Bergstraße in Kohlscheid gelöscht

Herzogenrath.

Ein Feuer in einem Waldgebiet an der Bergstraße in Kohlscheid wurde am Montagmorgen der Feuerwehr gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass an zwei verschiedenen Stellen Bodenbewuchs und Totholz brannte. Betroffen war eine Fläche von rund 60 Quadratmetern.