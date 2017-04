Baesweiler.

Der „gemeine“ Bergmann, wie er in früheren Jahrzehnten in großer Zahl die Region bevölkerte, war und ist niemand, der die Kameradschaft mit dem Renteneintritt einfach abstreifen kann. Auch wenn die Zechen in Baesweiler und Umgebung schon lange geschlossen sind, die Tradition der Steiger und Kumpel im Ruhestand bleibt bis heute bestehen im Invaliden- und Seniorenverein Setterich.