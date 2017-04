Alsdorf.

„Frühling“ – unter dem Motto lockten die viertägigen Osterferienspiele in der Kleinen Offenen Tür (KOT) St. Castor. Vier verschiedene Angebote gab es. So konnten die 58 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren Mosaik-Ostereier fertigen, Taschen batiken, sich an der Verschönerung des Außengeländes beteiligen und an Ausflügen teilnehmen.