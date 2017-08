Herzogenrath.

„Da habt ihr aber eine dicke Nummer angeschoben.“ So kommentierten es schon im Vorfeld Eltern und Mitverantwortliche in St. Josef in Herzogenrath-Straß, als sie hörten, dass sich der Jugendverband KJG (Katholische Junge Gemeinde) sich vorgenommen hatte, während der nun bereits 32-jährigen Geschichte der Sommerferienspiele dieses Jahr als Novum ein komplettes Kindermusical auf die Bühne zu bringen.