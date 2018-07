„Fenster zum Hof“: Wolfgang Rosen präsentiert Hitchcock-Klassiker Letzte Aktualisierung: 11. Juli 2018, 13:42 Uhr

Alsdorf. Als Live-Hörspiel wird Wolfgang Rosen den Hitchcock-Klassiker „Das Fenster zum Hof“ am Donnerstag, 12. Juli, in der Stadtbücherei Alsdorf präsentieren. Um 19.30 Uhr beginnt der Abend, in dessen Mittelpunkt die von Cornwell Woolrich geschriebene und von Hitchcock verfilmte Geschichte steht.