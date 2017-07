Alsdorf.

Eine bedeutungsvolle Etappe im Leben, der Schulabschluss, liegt nun hinter den 77 jungen, sehr elegant gekleideten Damen und Herren. Den Start in die hinaus aus der Schule in das Erwachsenenleben haben die nach acht Jahren scheidenden Absolventen mit dem Abitur am Städtischen Gymnasium in Alsdorf-Ofden „hingelegt“. Gefeiert wurde das freudige Ereignis im Energeticon.