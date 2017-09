Alsdorf.

Es ist gut drei Wochen her, da haben die Schüler der Realschule und des Gymnasiums ihr neues Gebäude – das Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz) an der Konrad-Adenauer-Allee – bezogen. Der erste Schultag, der den Schülern eigentlich noch lange in guter Erinnerung bleiben sollte, wurde von einem Unfall überschattet.