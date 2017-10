Baesweiler.

Zwei Fliegen mit einer Klappe wollen die Stadt Baesweiler, die Verbraucherzentrale in Alsdorf und der Verein Altbauplus auf einen Schlag „erledigen“ – dem Stadtbild, Hausbesitzern und der Umwelt zuliebe. Derzeit werden rund 400 Schreiben an Eigentümer in Teilbereichen von Baesweiler und Setterich verschickt.