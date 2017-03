Fassade brennt am Wohnhaus

Baesweiler. Die Alarmmeldung klang dramatisch: „Dachstuhl eines Wohnhauses in Vollbrand“. Als die alarmierten Feuerwehren aus Baesweiler und Übach-Palenberg am Brandort eintrafen, stellte sich die Situation allerdings etwas anders dar.

Der Notruf ging um 12.04 Uhr in der Leitstelle ein. Betroffen war eine Doppelhaushälfte in der Straße „Am Feld“ im Ortsteil Setterich. In Brand geraten war Dämmungsmaterial in der Fassade des zweigeschossigen Gebäudes.

Das Feuer drohte durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes überzuspringen. Die Einsatzkräfte der Wehren aus Setterich, Übach-Palenberg, Baesweiler, Puffendorf und die ebenfalls angeforderte Drehleiter der Wehr aus Alsdorf mussten Teile der Außenwand entfernen, um an das brennende Material zu gelangen.

Die Wehrleute brachten das Feuer zügig unter Kontrolle, Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Vermutungen entstand das Feuer bei Bauarbeiten am Gebäude.