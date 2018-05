Kita-Koffer fördert kindliche Integration, Eltern für Rucksack-Projekt gesucht

Beim Besichtigungstermin am Wasserturm gleich mit übergeben worden ist ein „Kita-Koffer“. Dahinter verbirgt sich ein neues Angebot des Kommunalen Integrationszentrums der Städteregion Aachen für Erzieherinnen, das von Sozialarbeiterin Aljona Altergott, für Familienbildungs- und Sprachförderprogramme zuständig, zusammengestellt worden ist.

Gemeinsam mit Fattaneh Afkhami, stellvertretende Leiterin des Integrationszentrums, stellte sie den Sinn des Unternehmens vor. So beinhalten die Koffer, von denen jede Kommune einen erhält, eine Auswahl an Sekundärliteratur zu Themen wie Flucht, Integration in der Kita und Sprachförderung, dazu Spiele und mehrsprachige Kinderbücher. Letztere sind probate Anregung zum spielerischen Austausch unter Kindern, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Der Koffer ist ab sofort auch in Herzogenrath für jede Kita für jeweils drei Wochen ausleihbar, zudem sei er gut nutzbar auch bei Elternabenden. Kontakt: gabriele.vonwnuck@herzogenrath.de oder Telefon 02406/83533.

Gerne würde die Kita Wasserturm auch das Rucksack-Projekt anbieten, das frühkindliche Sprachförderung umfasst, damit alle Kinder beim Eintritt in die Schule einen gleich guten Start haben. Doch dazu fehle es noch an Elternbegleitern, ruft Kita-Leiterin Sylvia Nogayski zur Teilnahme auf. Bei Interesse: Telefon 02406/9990080.