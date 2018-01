Baesweiler - Familienfehde mit mehreren Verletzten: Suche nach den Motiven

Baesweiler. Auch am Morgen nach dem gewaltigen Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehreren Verletzten in einem Baesweiler Wohnhaus sind Ablauf und Motiv der Tat nicht abschließend geklärt. Paul Kemen, Sprecher der Aachener Polizei, sprach auch am Mittwochmorgen noch von einer „komplizierten“ Lage.

Bildergalerie Polizeieinsatz in Baesweiler: Fünf Verletzte nach eskaliertem Streit Mehr zum Thema

Nach Informationen unserer Zeitung sollen Streitigkeiten in einer türkischen Familie der Auslöser für die Auseinandersetzung gewesen sein. Fest steht, dass die Polizei um 17.28 Uhr in die Straße Vietenfuhr am nördlichen Stadtrand von Baesweiler gerufen wurde. Parallel dazu wurde Sirenenalarm ausgelöst, die Feuerwehr rückte zur technischen Hilfeleistung an und sperrte den Einsatzort großräumig ab.

Die Beamten trafen mehrere Menschen mit Schnittverletzungen an, eine schwer verletzte Person wies mindestens eine Stichverletzung auf. Im Laufe des Abends trafen mehrere Rettungswagen und weitere Streifenwagen der Polizei ein.

Nach Augenzeugenberichten wurden mindestens sechs Personen festgesetzt. Die Polizei sprach zunächst von einer „Vielzahl“ von Personen, die zur Vernehmung abtransportiert worden sei. Gegen 20.15 Uhr war der Einsatz beendet und die Absperrungen wurden wieder entfernt.

Laut Kemen werde die Polizei im Laufe des Tages Einzelheiten zu den Hintergründen bekanntgeben.