Alsdorf.

Sehr lässig schlendern drei Jungs in das Haus an der Eckstraße in Alsdorf. So, wie sie das Haus betreten, ist auch innen die Atmosphäre: entspannt, freundlich, offen. Das Besondere: Es ist die neue (internationale) Wohngruppe, die vom Sozialdienst katholischer Frauen Alsdorf (SkF) betreut wird. Eine Umwandlung der ehemaligen Clearingstelle.