Alsdorf - Falsche Polizisten am Telefon: Über ein Dutzend Betrugsversuche

Alsdorf. Die Polizei warnt aktuell vor Betrugsversuchen am Telefon. Am Dienstagmorgen waren mehr als ein Dutzend Anrufe von besorgten Bürgern aus Alsdorf bei den Beamten eingegangen. Unbekannte gaben sich demnach am Telefon als falsche Polizisten aus.

Die Unbekannten erzählten ihren Opfern am Telefon etwa von einer verhafteten Einbrecherbande, die eine Liste mit Namen von vermeintlichen Geschädigten mit sich geführt haben soll. So versuchten sie an persönliche Daten, wie Kontodaten, Aufbewahrungsorte für Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände, zu gelangen.

Die Anrufe der falschen Polizisten laufen unter der im Display zu lesenden Telefonnummer 9577/12222 ein. Diese Nummer ähnelt der offiziellen Telefonnummer der Aachener Polizei.

„Wenn die Polizei anrufen sollte, wird grundsätzlich keine Telefonnummer angezeigt", warnen die Beamten. Sie raten dazu, niemals am Telefon persönliche Daten preiszugeben. Im Verdachtsfall sollte direkt aufgelegt und die Polizei informiert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.