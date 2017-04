Würselen.

Die Stadt Würselen begibt sich mit ihrer Argumentation, keine Möglichkeit einer Unterbindung des illegalen Bordellbetriebs gehabt zu haben, auf dünnes Eis. In der Nacht zum 2. Oktober vergangenen Jahres hatte es in Räumen an der Hauptstraße 461, in denen sich laut Bauamt niemand hätte aufhalten dürfen, gebrannt.