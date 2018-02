Würselen - Exotische Tierherde dominiert den Würselener Lindwurm

Würselen.

Sport ist Trumpf – auch und gerade im Karneval. So servierten sich gleich zwei Gruppen im Würselener Umzug am Sonntag, der sich in diesem Jahr vom Bardenberger Zentrum zum „Düvelstädter Dom“ St. Sebastian am Markt bewegte, die Pointen wie sonst Wettkämpfer die Bälle: Mit stolzen 184 Mitmarschierern stellten die Sportskameraden des VfL Bardenberg eine der größten je gesehenen Fußgruppen.