Schweigeminuten und Kirchenglocken

Anlässlich des 27. Januar, dem vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog 1996 angeregten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, gibt es in mehreren deutschen Städten Veranstaltungen auch zum Thema Euthanasie.

Die evangelische Kirchengemeinde Alsdorf lädt am Samstag, 27. Januar, um 14 Uhr zu einem Gottesdienst in die Martin-Luther-Kirche ein. Erinnert wird an den Vormarsch der Alliierten, die am 27. Januar 1945 mit einer Aufklärungseinheit der Roten Armee das Tor zum Lager Auschwitz III erreichten. Im Stammlager Auschwitz befreiten die sowjetischen Soldaten später noch etwa 1200 und in Birkenau 5800 Frauen, Männer und Kinder. Was sich den Augen der Soldaten bot, übertraf alles, was man seit der Befreiung des KZ Majdanek-Lublin im Sommer 1944 hätte ahnen können. Drei der vier Krematorien des Lagers Auschwitz-Birkenau waren bereits im November von den Nazis abmontiert worden, das vierte wurde am 26. Januar gesprengt. Am 18. Januar 1945 waren Zehntausende Häftlinge von SS-Angehörigen auf einen Todesmarsch Richtung Westen getrieben worden.

Bundespräsident Herzog sagte 1996: „Zunächst darf das Erinnern nicht aufhören; denn ohne Erinnerung gibt es weder Überwindung des Bösen noch Lehren für die Zukunft.“ Das ist auch Anliegen des Gedenkgottesdienstes in Alsdorf. Im Anschluss, um 15 Uhr, sind die Bürger vor das Denkmal am Luisenplatz, Ecke Broicher Straße, zum zehnminütigen schweigenden Gedenken geladen. Dazu läuten die Glocken der evangelischen Christusgemeinde Alsdorf, Mariadorf und Würselen.

Auch der Würselener Arbeitskreis „Kein Vergessen“ lädt am 27. Januar, zur Mahnwache, um 15 Uhr vor St. Sebastian, Sebastianusstraße. Dann werden auch in allen katholischen Kirchen Würselens die Totenglocken zehn Minuten lang zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus läuten. Der Arbeitskreis mahnt derweil mit Totenlichtern vor St. Sebastian. Um 16 Uhr beginnt in der Martin-Luther-Kirche eine Andacht, gestaltet von den Konfirmanden. Und um 17 Uhr ist in St. Sebastian eine Gedenkandacht.

„Dieser Gedenktag ist umso wichtiger, seit AfD-Politiker wie Björn Höcke das Holocaust-Gedenken als ,lähmend und dämlich‘ bezeichnen und eine radikale Wende in der Erinnerungskultur fordern“, ruft der Arbeitskreis am 27. Januar zur Teilnahme auf: „Wehret den Anfängen! Das sind wir den Opfern des Nationalsozialismus schuldig!“