Europafest: Schützen im Festzug beschimpft Von: rp

Letzte Aktualisierung: 18. September 2017, 12:55 Uhr

Alsdorf. Der große Festzug ist beim Europafest der Stadt Alsdorf immer ein besonderer Höhepunkt. So auch in diesem Jahr. Viele Zuschauer säumten die Straßen und erfreuten sich an den bunten Gruppen.