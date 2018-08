Alsdorf - Europafest 2018: Alsdorf feiert mit Schottenrock und Dudelsack

Alsdorf.

Sind Sie ein Rock-, oder eher Hosentyp? Oder wissen Sie das am Ende noch gar nicht? Dann wird das Alsdorfer Europafest in diesem Jahr neben viel Vergnügen für Sie vielleicht sogar eine Offenbarung. Partnerland: Schottland. Und da kommen gleich die Schottenröcke in den Sinn. Oder Whisky. Oder Dudelsackmusik.