Kampfanzug zunächstnicht nötig

Der Verein „Euregio Kampfsport“ bietet dienstags und donnerstags von 20 Uhr bis 22 Uhr in der Sporthalle An der Mariensäule das Training für Erwachsene an. Am selben Ort findet mittwochs zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr das Kindertraining statt.

Freitags zwischen 16 Uhr und 19 Uhr trainiert die Jugendabteilung an der Schaufenberger Sporthalle in der Engelstraße.

Für die ersten Trainingseinheiten ist kein eigener Kampfanzug notwendig. Normale Sportkleidung und etwas zu trinken sind ausreichend, es wird barfuß trainiert.