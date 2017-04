Alsdorf.

Aus den Berichten der Bereitschaften ging hervor, dass der DRK-Ortsverein Alsdorf derzeit finanziell und materiell gut aufgestellt ist, nur mangelt es an Nachwuchs in allen Altersgruppen. Dies zog sich wie ein roter Faden durch die Jahreshauptversammlung, die vom Vorsitzenden Alfred Sonders in der DRK-Unterkunft neben dem alten Rathaus Hoengen eröffnet wurde.