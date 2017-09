Alsdorf.

Der „Probedurchlauf“ ist erfolgreich beendet, jetzt kann es im neuen Erweiterungsbau von Dachser in die Vollen gehen: Die Hauptsaison beginnt – das Herbst- und Winter- respektive Weihnachtsgeschäft. Gebäck und Schokolade mit längerem Haltbarkeitsdatum sind bereits im Lager eingetroffen, von hier aus geht die Ware in die regionalen Lager des Handels und schließlich in die Märkte.