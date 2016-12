Erste Mannschaft des BSC sorgt für größte Überraschung

Herzogenrath. Kantersiege, verdiente Unentschieden, knappe Niederlagen: Die Hinrunde hat aus Sicht des Badminton Sport Clubs Herzogenrath so ziemlich alles geboten, was möglich war. Eine Tatsache, die auch zu Beginn der Rückrunde Bestand hatte. Während die erste Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf für die größte Überraschung sorgte, hatte Team drei das Pech gepachtet.

1. Mannschaft: Die erste Hälfte der Saison hätte nicht viel besser laufen können. Mit 8:6-Punkten belegte BSC 1 einen starken dritten Platz - die beste Hinrunden-Platzierung in der Landesliga seit mehr als fünf Jahren. Lediglich die beiden Spitzenteams der Liga, Blau-Gold Köln 1 und BV Aachen 2, waren eine Nummer zu groß. Auch der Start in die zweite Hälfte verlief nahezu wunschgemäß: Mit 5:3 setzte sich BSC 1 beim BC SW Köln 1 durch. Im neuen Jahr wollen die Herzogenrather an die starken Leistungen anknüpfen und den Klassenerhalt frühzeitig perfekt machen.

2. Mannschaft: Die Bezirksliga ist zweigeteilt: Vier Teams spielen um den Aufstieg mit, der Rest kämpft um den Klassenerhalt. BSC 2 hat schon früh die Weichen in die richtige Richtung gelegt: Nach einem tollen Start setzten sich die Herzogenrather frühzeitig in der oberen Tabellenhälfte fest. Zum Ende der Hinrunde geriet man allerdings ein wenig aus der Spur und kassierte zwei Niederlagen (3:5 gegen CfB Köln 3, 1:7 gegen Pulheimer SC 2).

Dennoch ist BSC 2 auf Kurs. Schöne Randnotiz: Drei Herzogenrather haben es in die Top 10 der besten Spieler der Liga geschafft. Zum Abschluss des Jahres gab es ein 5:3 gegen die eigene dritte Mannschaft.

Kampf um den Aufstieg

3. Mannschaft: Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die Saison waren denkbar ungünstig, und im Laufe der Hinrunde ist die personelle Situation nicht viel besser geworden. Das drückte sich auch in der ernüchternden Bilanz aus: Nach vielen knappen Spielen stand eine 1:13-Bilanz und der letzte Platz in der Bezirksliga zu Buche. Auch im letzten Spiel des Jahres schrammte BSC 3 knapp am Punktgewinn vorbei (3:5 gegen BSC 2). Ein kleiner Lichtblick: Im neuen Jahr können die Herzogenrather personell aus dem Vollen schöpfen, da alle Spieler ihre Verletzungen bis dahin auskuriert haben sollten.

4. Mannschaft: Der Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga könnte nicht viel mehr Spannung bieten: Die ersten vier Teams werden lediglich von einem Punkt getrennt - und BSC 4 ist mitten drin im Rennen um den Spitzenplatz. Zum Abschluss der Hinrunde trennten sich die Herzogenrather 4:4 vom TC Kreuzau 1, zum Start in die Rückrunde setzte sich das Team 5:3 beim BV Aachen 5 durch. Um im Aufstiegsrennen alle Trümpfe in der Hand zu halten, wird BSC 4 in der Rückrunde von Max Görtz und Wolfgang Wildenhain verstärkt.

5. Mannschaft: Das nennt man wohl Glück im Unglück: Nach acht spannenden Spielen stand zum Start in die Rückrunde ein 3:5 gegen BRC Eschweiler 4 auf dem Spielberichtsbogen. Da der Gegner aber die Einzel 2 und 3 falsch aufstellte, wurden die Spiele umgewertet – und aus einer vermeintlichen Niederlage wurde ein Sieg. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass die niederländische Neuverpflichtung Cindy Schols bei ihrem Debüt für den BSC gleich das Damendoppel gewinnen konnte. Durch den glücklichen Sieg kletterten die Herzogenrather auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Im neuen Jahr will BSC 5 diesen Platz verteidigen.