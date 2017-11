Erneute Belästigung im Broichbachtal: Polizei sucht Zeugen Letzte Aktualisierung: 20. November 2017, 11:34 Uhr

Nordkreis. Erneut hat sich ein Mann in unsittlicher Art und Weise einer Spaziergängerin im Broichbachtal in Herzogenrath genähert. Wie die Polizei gestern auf Nachfrage mitteilte, hatte sich der Mann am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Gebüsch versteckt und sich vor der Spaziergängerin entblößt.