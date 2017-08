Feier mit geladenen Gästen und Angebote für jedermann

Dass der (ehemalige) NRW-Umweltminister Johannes Remmel das Energeticon in Alsdorf in einer Feierstunde offiziell eröffnete, ist am 8. September drei Jahre her. Der dritte Geburtstag wird von 11 bis 13 Uhr gefeiert – im Fördermaschinenhaus mit geladenen Gästen inklusive Reden.

Aber es gibt auch die „normalen Angebote“ in diesem Dokumentationszentrum für Energieformen am 8. September zu sehen. Geschäftsführer Harald Richter sagt: „Der Eintritt ist an diesem Tag frei.“ Allerdings würde man schon gern ein paar Euro einnehmen, deshalb heißt die Ergänzung: „Sie zahlen, was sie zahlen möchten.“

Im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr werden auf dem Gelände Stände von Unternehmen und Hochschulen eingerichtet, die zu den Themen Energie- und Verkehrswende umfassend informieren. Zudem gibt es Spiel- und Unterhaltungsangebote. So wird ein 100-Tonnen-Kran Besucher in einer Gondel über 50 Meter hoch ziehen.

Um 11 Uhr startet die 1. Alsdorfer Elektromobil-Rallye, die 85 Kilometer durch die Region führt. Gegen 17 Uhr kehren die Fahrzeuge zurück. Wer mit seinem Elektromobil teilnehmen möchte, melde sich via E-Mai beim Verein der Elektromobilfreunde in der Region Aachen (Vera), l: info@elektromobilfahrer.de.