Baesweiler. Am Montagabend hat sich auf der Baesweiler Haupstraße ein Unfall ereignet. Ein 58-Jähriger übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto, es kam zur Kollision.

Um 21.38 Uhr war der 58-Jähriger auf der Haupstraße in Richtung Puffendorf unterwegs, als er nach links in die Wolfsgasse einbiegen wollte. Dabei übersah er den Wagen eines 48-Jährigen, der in die andere Richtung unterwegs war.

Dieser fuhr dann gegen das Heck des abbiegenden Autos, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 58-Jährige wurde dabei zudem leicht verletzt.