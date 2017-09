Herzogenrath.

Auch im Alter selbstständig und gut versorgt leben, das wünscht sich wohl jeder. Das Koordinationsbüro „Rund ums Alter“ der Stadt Herzogenrath und das Quartiersbüro „Mitten in Merkstein“ des Kreisverbandes Aachen-Land der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sehen den Bedarf an bürgerschaftlicher Unterstützung in schwierigen Lebenslagen und organisieren erneut einen Markt der Möglichkeiten: „Engagiert in Merkstein“.