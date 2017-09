„Elmar rettet den kleinen Elefanten“ steht auf dem Programm

Alsdorf. In der Stadtbücherei Alsdorf steht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders im Vordergrund. So gibt es für die Kleinsten bis vier Jahre an jedem letzten Dienstag im Monat um 10 Uhr (außer in den Ferien) die Bilderbuchmäuse.

Hier gibt es Ratschläge zum Umgang mit Bilderbüchern und es wird gespielt, gesungen und erzählt. So wird am Dienstag das Bilderbuch „Elmar rettet den kleinen Elefanten“ im Mittelpunkt stehen. Diese Geschichte erzählt, wie Elmar an einem Regentag einen kleinen Elefanten findet, der auf einer von Regenwasser umfluteten Insel gefangen ist. Mit Hilfe der anderen Tiere kann Elmar den Kleinen retten und es zeigt sich: Zusammen können wir es schaffen.

Am Dienstag, 17. Oktober, sucht ein kleiner Affe mit Hilfe eines sehr netten Schmetterlings nach seiner Mutter und es gibt in „Wo ist Mami?“ viele Versuche bis die Mami gefunden wird. Ein süß gezeichnetes Buch, das geschickt logisches Denken und Kombinationsfähigkeit schult.

Für die Größeren bis zehn Jahre findet an jedem letzten Freitag im Monat um 16.30 Uhr (nicht in den Ferien) die Aktion „Vorlesen und Malen“ statt. Die nächsten Termine mit der Vorlesepatin Keziban Yilmaz sind der Freitag, 29. September, mit dem Titel „Der kleine Gott und die Tiere“ und am Freitag, 24. November, „Lieselotte ist krank“.

Alle drei Monate gibt es donnerstags um 16.30 Uhr ein Bilderbuchkino für alle, die Lust haben mitzumachen. Dabei kann sich jeder in die Geschichte, deren Bilder mit dem Beamer auf die Leinwand projiziert werden, einbringen und so kommen viele neue Einzelheiten zur Erzählung dazu.

Am Donnerstag, 28. September, wird „Die Schluckaufprinzessin“ als Bilderbuchkino gezeigt und diese Veranstaltung ist, wie alle anderen, kostenlos und jeder ist herzlich willkommen.

Informationen erteilt das Team der Stadtbücherei unter Telefon02404/93950.