Herzogenrath.

Mit britischem Humor, Selbstreflexion und Tiefsinn hat die aus der Nähe von Brighton stammende Schauspielerin Ellen Muriel am Samstagabend im Soziokulturellen Zentrum Klösterchen ihr Publikum mit ihrem autobiografischen Theaterstück „You, me and the distance between us“ (Du, ich und die Distanz zwischen uns) begeistert und berührt. Initiiert wurde die Aufführung vom Bistum Aachen.