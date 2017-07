Eliades Ochoa gastiert auf der Burg Wilhelmstein

Würselen. Hoher musikalischer Besuch: Eliades Ochoa vom Buena Vista Social Club, gastiert am Samstag, 5. August, 20 Uhr, auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein, Würselen.

Er war schon mal da: Eliades Ochoa, der Star vom Buena Vista Social Club. Er ist Sänger und Gitarrist und er ist Sinnbild für karibische Leichtigkeit und Leidenschaft. Als Autodidakt entwickelte Ochoa seinen eigenen Stil. Zwei Markenzeichen sind bis heute bei dem 70-Jährigen geblieben: Die besondere Stimmung seiner Gitarre, mit der er sich der traditionellen Spielweise annähert und sein schwarzer Sombrero.

Nach wichtigen Stationen in seinem Leben gilt Eliades seit 1996 als der wichtigste Vertreter des Son Cubano, und als solcher wird er neben Compay Segundo, Ruben Gonzalez und Ibrahim Ferrer Hauptakteur bei einem neuen Projekt in Havanna: In nur sechs Tagen entsteht das Album „Buena Vista Social Club“. Ein Wendepunkt innerhalb der kubanischen Musik. Son Cubano stürmt die Charts, gewinnt den Grammy und die Musiker werden Weltstars.

Neue, auch junge Mitglieder und Instrumente wie Klavier und Trompeten veränderten in den letzten Jahren das Klangbild rund um den Musiker. Mit der wunderbar zeitlosen Musik Kubas wird ein weltweites Publikum verzaubert.

Tickets sind erhältlich im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen.