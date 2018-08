Alsdorf.

Wenn auch das Ziel der Bundesregierung, bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen fahren zu lassen, verfehlt werden dürfte, so lenken futuristische „Stromer“ doch immer öfters die Blicke auf sich. Besonders interessant wird es, wenn sie in geballter Ladung auftreten: Wie bei der Elektro-Euregiotour, die unter der Ägide von V.E.R.A., dem Verein der Elektromobilfreunde in der Region Aachen, schon zum zehnten Mal stattfand.