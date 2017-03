Alsdorf.

Die Kettensägen sind angerückt, an der Eisenbahnstraße. Wo die Anwohner bereits auf die ersten Frühlingsblüten gewartet haben, sieht es nun eher nach Kahlschlag aus. Nicht nur, dass es trist wirkt, wenn Baum und Gebüsch gestutzt sind – irgendwie leblos, nein: Die Bewohner in Busch fürchten auch um ihren Lärmschutz, schreibt CDU-Fraktionsvorstizender Franz Brandt in seiner Anfrage an Bürgermeister Alfred Sonders.