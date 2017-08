Herzogenrath.

Eine Glocke schlägt am 8. August eines jeden Jahres in dem kleinen Ort Marcinelle bei Charleroi in Belgien zur Erinnerung an die Katastrophe im Jahre 1956 im Bergwerk Bois du Cazier 262 Schläge für 262 tote Bergleute. Zahlreiche Gäste, unter ihnen der stellvertretende Bürgermeister Dr. Manfred Fleckenstein, waren jetzt dabei, als die alte Schachtglocke, die zuletzt auf dem Friedhof in Plitschard geläutet wurde, nun auf dem Gelände des Vereins Bergbaudenkmal Grube Adolf der Öffentlichkeit präsentiert wurde.