Würselen.

Ein Ponyhof an der Aachener Straße in Würselen ist in der Nacht von Dienstag, 15., auf Donnerstag,16. Mai, von Einbrechern heimgesucht worden, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Unbekannte brachen 16 Sattelschränke auf, in denen Nutzer des Hofes Ausrüstungsgegenstände untergebracht hatten.