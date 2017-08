Kontakt und Spenden

Einzelbesucher, Familien, ja ganze Gruppen sind auf dem Gandenhof der Arche, Hüpchensweid 11, Würselen-Euchen, willkommen. In der Regel gilt dies von freitags bis sonntags jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Außerhalb dieser Öffnungszeiten ist es natürlich nach Absprache möglich, auch an anderen Tagen den Gnadenhof anzusteuern. Zur Unterstützung der Arche werden zwei Euro pro Erwachsenen und ein Euro pro Kind erbeten. Die Anmeldung erfolgt über Telefon 2405/425383 oder per E-Mail Gnadenhof@arche-aachen.de

Der Tierschutzverein Arche Euregio Aachen bittet um Unterstützung bei der Arbeit durch Spenden. Die Kontoverbindung lautet: VR-Bank Würselen, IBAN DE95 39162980 0303215018.