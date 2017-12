Herzogenrath - Ein langes Leben für ein vereintes Europa: Theo Kutsch wird 95

Herzogenrath. Theo Kutsch ist ein engagierter Bürger. In Herzogenrath gibt es wohl kaum jemanden, der sich mit so viel Herzblut und Leidenschaft für den Abbau von Grenzen in der heutigen Euregio, aber auch in den Köpfen der Menschen, die in der Region leben, eingesetzt hat. Am Freitag feiert er seinen 95. Geburtstag. Er blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück, „mit viel Zufriedenheit und Optimismus“, wie er sagt.

Nach dem Besuch der Volks- und Handelsschule absolvierte Kutsch eine kaufmännische Ausbildung bei Schmetz in Herzogenrath. Dort verbrachte er sein ganzes Berufsleben in unterschiedlichen Funktionen. Er war zudem 20 Jahre Prüfer und Vorsitzender verschiedener Prüfungskommissionen der IHK, Arbeitgebervertreter der AOK Stolberg, AG-Vertreter im Vorstand des Krankenkassenverbands für den Bezirk Aachen, Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Aachen, ehrenamtlicher Richter bei den Finanzgerichten in Düsseldorf und Köln – die Liste könnte noch um Einiges ergänzt werden oder, um es in Kutschs Worten zu sagen: „Man bräuchte ganze Bücher, um meine Lebensgeschichte zu erzählen.“ Und damit hat er wohl Recht.

Beruf und Freizeit zu verbinden, ist ihm stets gelungen. Das wäre ohne seine Frau Maria, die leider vor einem Jahr gestorben ist, allerdings nicht möglich gewesen. „Hätte sie mich nicht immer unterstützt und Verständnis dafür gehabt, dass ich immer unterwegs war, wäre ich wohl heute nicht so zufrieden mit dem, was ich geschaffen habe“, sagt Kutsch mit einem breiten Lächeln.

Mit dem Geschaffenen meint Kutsch vor allem sein Engagement für historische, politische, kulturelle und sportliche Belange – zahlreiche Bücher über die Herzogenrather Stadtgeschichte, der speziellen Grenzsituation zu den Niederlanden sowie dem Technologiestandort mit großer Tradition und Zukunftspotenzial sind nur einige von Kutschs Werken.

Verfechter der europäischen Idee, nennen ihn viele. Kutsch hat sich maßgeblich für die Gründung des Eurode-Business-Centers mit eingesetzt. Er hat sich als Impulsgeber für die Seligsprechung des Gründers der Abtei (Rolduc), Ailbertus von Antoing, eingesetzt.

Und: Kutsch lag stets auch die Vereinsarbeit am Herzen. In vielen Herzogenrather Vereinen war er Mitglied und sogar Vorsitzender. Bei Bundes- und Landespolitikern hat er sich gegen die Einführung der Autobahn-Maut stark gemacht, die in seinen Augen ein Hemmnis für die Entwicklung der Euregio wäre.

Kutsch hat angeboten, seine Werke und Recherchen dem Herzogenrather Stadtarchiv zur Verfügung zu stellen. Er wartet noch auf eine Antwort. „Ich will, dass meine Arbeit nach meinem Tod in guten Händen ist“, sagt er. Seinen Kindern, so sagt er, wolle er die vielen Bücher, Landkarten und Sammlungen nicht vererben. Die wüssten nichts damit anzufangen.

Sportlich ist der Senior überdies: 2015 errang er zum 50. Mal das Deutsche Sportabzeichen. Und das Bayerische Sport-Leistungs-Abzeichen hat er ganze 19-mal errungen – auf diese Auszeichnungen ist er besonders stolz.