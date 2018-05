Würselen.

Der 1. Brudermeister der St. Hubertus Schützengilde Morsbach, Torben Gehlich, blickte am Morgen etwas sorgenvoll gen Himmel: „Hält das Wetter heute?“ Petrus hatte schließlich ausgerechnet beim großen Königsvogelschuss auf der Schützenweise an der verlängerten Gouleystraße in Morsbach einige Wetterkapriolen angekündigt.