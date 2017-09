Alsdorf.

Unter dem Motto „Herzlich willkommen in Alsdorf“ hatte der Seniorennachmittag mit Musik, Tanz und Mundart am Europafest-Samstag Hunderte Bürger höheren Alters in die Stadthalle gelockt. Gemütlich nahmen alle an den langen Tischreihen Platz, genossen die Kaffeetafel und erfreuten sich an dem Bühnenprogramm.