Würselen.

Mit dem Lustspiel „So ein Affentheater“ aus der Feder von Erich Koch versetzte die Bardenberger Heimatbühne, die auf ein 120-jähriges Bestehen zurückblicken kann, die Zuschauer in der Mehrzweckhalle an Wilhelmstein bei der Premiere und der nachfolgenden Aufführung in Verzückung. Von der ersten bis zur letzten Minute schossen dem begeisterten Publikum die Tränen vor Lachen in die Augen.