Ehemaliger Stadtbrandmeister verstorben: Trauer um Alfred Hammers

Würselen. Die Würselener Feuerwehr war sein Leben – kurz vor Vollendung seines 85. Lebensjahres starb bereits im September nach kurzer schwerer Krankheit der frühere Würselener Stadtbrandmeister Alfred Hammers. Mit seiner Frau Hildegard und der ganzen Familie trauern viele Menschen in Würselen, Hildburghausen und Morlaix um den sehr geschätzten ehemaligen Würselener Stadtbrandmeister.

Aus dem aktiven Dienst schied Alfred Hammers nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze und nach 39 Dienstjahren bereits im Jahr 1992 – doch bis zuletzt war die Würselener Feuerwehr sein Leben, den Kontakt und die Bindung zur aktiven Wehr hat er Zeit seines Lebens nie verloren. Bei allen wichtigen Ereignissen der Feuerwehr waren Alfred Hammers und seine Ehefrau Hildegard immer gern gesehene Gäste. Geboren wurde Alfred Hammers am 17. Oktober 1932 in Aachen, wo er auch aufwuchs.

Nach der Ausbildung trat er am 1. März 1954 seinen Dienst in Würselen an in der damaligen Hauptwache der Kreisfeuerwehr an der Oppener Straße. Hier sollte er sein gesamtes berufliches Leben verbringen. Zum 1. Januar 1972 trat er nach Übernahme der Hauptwache durch die Stadt in den Dienst der Stadt Würselen. Von 1983 bis zu seiner Pensionierung am 31. Oktober 1992 wirkte Alfred Hammers als Stadtbrandmeister in Würselen. Für Hammers war sein Wirken bei der Feuerwehr nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst blieb er der Feuerwehr treu. Nach der Wiedervereinigung leistete er Aufbauarbeit in Hildburghausen und organisierte den Aufbau einer Jugendfeuerwehr.

Er pflegte enge freundschaftliche Beziehungen in die ostdeutsche Partnerstadt. Für sein Engagement ernannte die Hildburghäuser Feuerwehr Alfred Hammers zu ihrem Ehrenmitglied. Lieblingsland des sehr Reisefreudigen war Frankreich. In der Partnerstadt Morlaix hatte er viele Bekannte und Freunde. In Morlaix traf er sich oft mit den Vertretern der dortigen Feuerwehr. Für seine besonderen Verdienste für die deutsch-französische Freundschaft überreichte ihm die Stadt Morlaix im Jahr 1999 die Große Medaille, eine ganz seltene Auszeichnung. Viele Jahre engagierte er sich auch als zweiter Vorsitzender in der Deutsch-Französischen Gesellschaft und war mitbeteiligt an der Organisation vieler Fahrten nach Morlaix.

Für die SPD war er als Reiseleiter aktiv und machte Touren bis nach Finnland und St. Petersburg. Die Stadt Würselen wird Alfred Hammers sehr vermissen.