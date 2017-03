DRK eröffnet in Würselen Kleiderladen

Würselen.

„Gut und günstig gekleidet“ lautet das Motto des neuen Kleiderladens vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Städteregion Aachen, in Broichweiden. An der Hauptstraße 23 eröffnete am Wochenende der Laden, der sich ausdrücklich an jedermann richtet, wie Simona Conrad vom DRK-Kreisverband betonte.