Baesweiler - Drei Tage Karneval: Rot-Weiße Funken sind gut drauf

Baesweiler.

Freundschaftstreffen, Galasitzung, Kindervergnügen: Drei Tage Karneval auf Spitzenniveau am Beeckfließ. Da wird wohl der eine oder andere Jeck in der „Altstadt“ körperlich „erschossen“ ins Bett gefallen sein. Die Gesellschaft um Präsident Bernd Thelen, Vorsitzendem Guido Franken und Vizepräsident Dirk Woronowicz hatte an drei Tagen ordentlich gepunktet und sieht sich für die heiße Phase des Fastelovvends gut aufgestellt.